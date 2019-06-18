Самолет с Киркоровым неудачно приземлился

Воздушное судно ударилось шасси о землю

Филипп Киркоров с детьми летел из Варны в Москву. Однако сесть в Домодедово с первого раза успешно не удалось. При посадке самолет задел взлетно-посадочную полосу, а потом пошел на второй круг.

О ЧП с самолетом, на котором летел поп-король, рассказало издание Super.ru, которое ссылается на неназванный источник. В каком состоянии находится Киркоров, Алла-Виктория и Мартин, а также другие пассажиры лайнера, пока не известно.

При этом сам артист меньше, чем за час до сообщения о ЧП в аэропорту опубликовал в Instagram новый пост, в котором поделился с поклонниками радостью от того, что побывал дома, в родной Болгарии.

Там Киркоров выступил в 5 городах со своим шоу "Цвет настроения". Очевидно, что певец находится в хорошем настроении, ведь он "осуществил мечту детства". Об инциденте с самолетом он ничего не сказал. На сайте Домодедово при этом указано, что воздушное судно рейсом Варна-Москва приземлилось без задержек.

Впрочем, Киркоров не стал долго ждать и тревожить фанатов, он прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" этот инцидент. По его словам, самолет жестко коснулся о землю, а потом вновь поднялся в воздух. Как отметил артист, пилоты среагировали профессионально и позже удачно посадили лайнер. Однако дети успели испугаться.

"Было не очень, конечно, приятно и комфортно. Но надо отдать должное профессионалам лётчикам, которые справились с этой внештатной ситуацией достойно", – добавил Киркоров, отметив, что все остались невредимы.