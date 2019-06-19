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"Жалко": Валерия с "фальшивыми" зубами неприятно удивила фанатов

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Изменения не пошли на пользу звезде

Валерия выложила в Instgram свежий снимок, поделившись с поклонниками хорошим настроением. Однако не всем подписчикам понравился кадр. Некоторые недоброжелатели пришли к выводу, что артистка, позирующая в синем наряде и с огромными сережками с голубыми камнями, теряет свою естественную красоту.

"Едем в посольство Франции на одно чрезвычайно интересное мероприятие, позже все расскажу",

- написала Валерия, спросив у фанатов, существовал ли в реальности Д`Артаньян.

Пока одни интернет-пользователи спорили о том, жил ли во Франции такой мушкетер или это просто придуманный герой романов, другие принялись обсуждать внешность знаменитости. Некоторые злопыхатели посчитали, что Валерия злоупотребляет возможностями косметологии и стоматологии.

"Ужасное фотография кукольное лицо и искусственные зубы, "Постепенно превращается в куклу. Жалко", – высказались такие.

Впрочем, недоброжелателей было меньшинство. Многие пользователи Сети осыпали звезду комплиментами. Фанаты отметили, что у Валерии прекрасные глаза, от которых невозможно оторвать взгляд, да и вообще артистка прекрасно выглядит. 

Однако это не первый раз, когда знаменитость удивляет россиян своим необычным видом. 

Полина ИВАНОВА
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