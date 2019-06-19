"Свинина": Квитко в крошечном купальнике заплевали за силикон

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Русская Кардашьян заставляет
мужчин прилипать к экранам компьютеров и телефонов. Анастасия предпочитает
надевать минимум одежды для фотосессий, так что ее прелести можно разглядеть
практически во всех деталях. Откровенные снимки сочной девы обычно вызывают
бурю эмоций – ее буквально заваливают восхищенными комментариями.
Однако в этот раз в толпу фанатов затесались грубияны, которые не оценили по-летнему жаркий кадр, где Квитко, раздвинув ноги, позирует в ярко-желтом крошечном купальнике. Хейтеры не стеснялись в выражениях, дав Насте понять, что ее фигура далека от идеальной (орфография и пунктуация сохранены).
"Вот это жопа)" "это ни жопа,а силиконовая жопа", "Свинина прям", – бесцеремонно высказались они.
Ранее Квитко завела поклонников фото у бассейна.
Российский полуостров избавляется от технологического старья
Политик выдвинула ряд требований для Москвы, что противоречит правилам организации