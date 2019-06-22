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Пенкина не пустили в самолет

Отмечается, что известный певец был пьян

Певца Сергея Пенкина отказались пускать на борт самолета во Внуково. Как сообщает телеграм-канал Baza, артист находился в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что Пенкин выпил, пока ждал задерживающийся на несколько часов рейс своего самолета. Все время ожидания певец находился в баре.

При этом сам Пенкин заявил, что уехал из аэропорта, поскольку просто устал ждать вылета.

Андрей ДОВЛАТОВ
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