Пенкина не пустили в самолет

Отмечается, что известный певец был пьян

Певца Сергея Пенкина отказались пускать на борт самолета во Внуково. Как сообщает телеграм-канал Baza, артист находился в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что Пенкин выпил, пока ждал задерживающийся на несколько часов рейс своего самолета. Все время ожидания певец находился в баре.

При этом сам Пенкин заявил, что уехал из аэропорта, поскольку просто устал ждать вылета.