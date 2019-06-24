Легенда рок‐н‐ролла скончалась в США

Композитору Дейву Бартоломью было 100 лет

Композитор и один из основоположников рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер на 101-м году жизни.

"Его тело просто не выдержало", – заявил сын музыканта Associated Press.

Бартоломью известен по работе со многими музыкантами, в частности, с Чаком Берри и звездой рок-н-ролла Фетс Домино. Вместе они записали такие хиты, как Blue Mondау, The Fat Man, I’m Walkin’.

Также он являлся наставником Луи Армстронга, уточняет телеканал "360".

