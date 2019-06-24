Фанаты попросили певца не забывать, откуда он родом

После дня рождения, который омрачился нелестными отзывами недоброжелателей в Сети, Валерий Меладзе неожиданно изменил своим правилам. Артист, которого обвинили в том, что Россия для него – источник заработка, впервые за очень долгое время опубликовал в Instagram семейный снимок.

"Пока родители рядом, мы ещё дети. Здоровья и радости всем родителям!!! Они дали нам самое главное, нашу жизнь!!!"

- отметил под постом артист, позирующий в кадре с Шотом Константиновичем и Нелли Акакиевной.

В комментариях к фото одни подписчики певца пожелали родителям Меладзе долгих лет жизни, подчеркнув, что они воспитали талантливых и прекрасных сыновей. Другие фанаты принялись рассуждать о том, что Валерий, а не его брат Константин, больше похож на мать. Одна поклонница попросила Меладзе не забывать о предках.

"Я вас обожаю, не забывайте генацвале [товарищ – прим. "Утро.ру"], что мы потомки Пиросмани [российский и грузинский художник – прим. "Утро.ру"], – отметила женщина.

Певец, как правило, не реагирует на комментарии к своим постам. Не ответил артист и на этот раз.

Валерию Меладзе исполнилось 54 года 23 июня. В свой день рождения певец опубликовал пост, в котором выразил сожаление о том, что "в один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией". В комментариях к посту некоторые интернет-пользователи обвинили певца в том, что он использует Россию "как кормушку".