Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Не пугайте нас": седого Киркорова едва узнали

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov
Поп-король резко изменился

Певец эмоционально отреагировал на критику. После премьеры провокационного клипа Филиппа буквально атаковали в соцсетях.

"Поседел от ваших комментариев", - 

написал Киркоров на своей страничке в Instagram и сопроводил пост фотографией на фоне ковра.

В седом парике, с бородой и в импозантном бордовом пиджаке Филипп Бедросович стал похож то ли на индийского мудреца, то ли на Деда Мороза. Завершила образ выбивалка для ковров, которую поп-король грозно сжал в руке. Под старика его загримировали для съемок.

Комментаторы порезвились от души:

"Не пугайте нас (сединой), посмотрела; Вы хотите нас развеселить, спасибо, ничего ужасающего в клипе (мужчина без нотки хулиганства – ну это уж совсем тоскливо); в шоу-бизнесе (или на эстраде, не знаю, как правильно), совсем как-то скучно стало (только вокал, октавы неинтересно, нужны личности, с харизмой, азартом, куражом)... 😎😎😎 Придумывайте ещё что-нибудь с клипмейкерами..." "Я вас тоже не сразу узнала в это образе 🤣🤣🤣! Клип супер" "Отличный дедок!", "Ахах, это самый смешной образ Клип бомба", "Ой, какой Суперский дедушка Филипп, с выбивалкой... И на кого замахнулся, дедуля? Чьи коменты, не понравились...", "Прикольный старичок,только ручки слишком нежные,как у барышни!!видно не работаете ими совсем,у стариков поведавших жизнь они совсем другие!!!", "Красавчик, Вы-Лучший!!! Просто некоторые наверное надеялись, что Вы в костюме Нудиста хотя бы зарядку им сделаете, а Вы их обломали!!! Ну вот Они и обиделись на Вас!!! Я Вас Обожаю!!", "Дедушка Филип-мороз", "Хоттабыч, штоле?" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Таких, кому клип Филиппа не понравился, оказалось совсем мало. Кстати, на Youtube ролик на песню "Стеснение пропало" за неполные сутки посмотрели почти 760 тыс. человек.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

"Антироссийская истерия": найден виновный в конфликте Москвы и Тбилиси

Действиями Мишико руководили западные спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей