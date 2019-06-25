"Не пугайте нас": седого Киркорова едва узнали

Нибиру
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Певец эмоционально отреагировал на критику. После премьеры провокационного клипа Филиппа буквально атаковали в соцсетях.
"Поседел от ваших комментариев", -
написал Киркоров на своей страничке в Instagram и сопроводил пост фотографией на фоне ковра.
В седом парике, с бородой и в импозантном бордовом пиджаке Филипп Бедросович стал похож то ли на индийского мудреца, то ли на Деда Мороза. Завершила образ выбивалка для ковров, которую поп-король грозно сжал в руке. Под старика его загримировали для съемок.
Комментаторы порезвились от души:
"Не пугайте нас (сединой), посмотрела; Вы хотите нас развеселить, спасибо, ничего ужасающего в клипе (мужчина без нотки хулиганства – ну это уж совсем тоскливо); в шоу-бизнесе (или на эстраде, не знаю, как правильно), совсем как-то скучно стало (только вокал, октавы неинтересно, нужны личности, с харизмой, азартом, куражом)... 😎😎😎 Придумывайте ещё что-нибудь с клипмейкерами..." "Я вас тоже не сразу узнала в это образе 🤣🤣🤣! Клип супер" "Отличный дедок!", "Ахах, это самый смешной образ Клип бомба", "Ой, какой Суперский дедушка Филипп, с выбивалкой... И на кого замахнулся, дедуля? Чьи коменты, не понравились...", "Прикольный старичок,только ручки слишком нежные,как у барышни!!видно не работаете ими совсем,у стариков поведавших жизнь они совсем другие!!!", "Красавчик, Вы-Лучший!!! Просто некоторые наверное надеялись, что Вы в костюме Нудиста хотя бы зарядку им сделаете, а Вы их обломали!!! Ну вот Они и обиделись на Вас!!! Я Вас Обожаю!!", "Дедушка Филип-мороз", "Хоттабыч, штоле?" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Таких, кому клип Филиппа не понравился, оказалось совсем мало. Кстати, на Youtube ролик на песню "Стеснение пропало" за неполные сутки посмотрели почти 760 тыс. человек.
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