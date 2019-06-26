Умер советский актер и режиссер

Валерию Харченко был 81 год

Он скончался в ночь на 26 июня на 82 году жизни.

В последние годы своей жизни Харченко боролся с тяжелой болезнью, жил он в доме ветеранов кино.

По информации "Пятого канала", режиссеру стало плохо вечером 25 июня. Его жена вызвала неотложку, однако спасти Харченко не смогли.

Валерий Харченко родился в Харьковской области, окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году.

Он участвовал в создании нескольких десятков фильмов, в том числе, работал у Андрея Тарковского на съемках фильма "Зеркало".

Его актерские работы есть в фильмах "Зарубки на память", "Взрыв после полуночи", "Дом для Серафима" и других.