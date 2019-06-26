Умер советский актер и режиссер

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Он скончался в ночь на 26 июня на 82 году жизни.
В последние годы своей жизни Харченко боролся с тяжелой болезнью, жил он в доме ветеранов кино.
По информации "Пятого канала", режиссеру стало плохо вечером 25 июня. Его жена вызвала неотложку, однако спасти Харченко не смогли.
Валерий Харченко родился в Харьковской области, окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году.
Он участвовал в создании нескольких десятков фильмов, в том числе, работал у Андрея Тарковского на съемках фильма "Зеркало".
Его актерские работы есть в фильмах "Зарубки на память", "Взрыв после полуночи", "Дом для Серафима" и других.
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