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Умер советский актер и режиссер

Валерий Харченко. Фото: ITAR-TASS
Валерию Харченко был 81 год

Он скончался в ночь на 26 июня на 82 году жизни. 

В последние годы своей жизни Харченко боролся с тяжелой болезнью, жил он в доме ветеранов кино.

По информации "Пятого канала", режиссеру стало плохо вечером 25 июня. Его жена вызвала неотложку, однако спасти Харченко не смогли.

Валерий Харченко родился в Харьковской области, окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году.

Он участвовал в создании нескольких десятков фильмов, в том числе, работал у Андрея Тарковского на съемках фильма "Зеркало".

Его актерские работы есть в фильмах "Зарубки на память", "Взрыв после полуночи", "Дом для Серафима" и других.

Валентина МАЙОРОВА
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