"Время беспощадно": Собчак резко изменилась после развода

Теледива заметно постарела

Ксения решила сменить образ. Однако новый цвет волос лишь подчеркнул печальные изменения во внешности. На это Собчак указали подписчики.

В своем Instagram журналистка и ведущая показала гениальную, по ее словам, работу парикмахера. На фото она предстала с осветленными вьющимися прядями.

"Покрасилась(буду врать что выгорело на солнце) Как вам? ))" – кокетливо поинтересовалась она у публики.

Реакция последовала незамедлительно. Однако комплиментов Собчак не дождалась. Пользователи пришли в ужас, отметив, что в новом образе Ксения выглядит гораздо старше. Некоторые предположили, что на звезде сказался недавний развод с Максимом Виторганом (орфография и пунктуация сохранены).

"Выглядите ужасно старо.....время беспощадно", "К сожалению Ксения вам не очень подходит, потому что вы начинаете выглядеть как все русские женщины, после 40 красятся в разные оттенки. Красиво как от природы зародилась", "Что-то надо теперь с бровями делать, так дело не пойдёт!!!" "С губой верхней что-то надо делать", "А какой гений делал такой рыбий рот?" "Да что с вами??? Все хуже и хуже!!!!! 👍Вам идет", "Хуже не бывает. Впечатление такое,что как-будто минуту назад вытащили из подворотни", "Люди перестаньте придираться, Ксении идёт этот цвет, просто рядом с Максимом она в любом цвете была хороша",

– написали комментаторы.

Ранее Собчак раскритиковали за поездку на Украину.