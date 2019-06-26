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Умер музыкант группы "Песняры"

Аркадий Ивановский. Фото: vk.com/id116877537
Подробности трагической смерти артиста пока не раскрыты

Аркадий Ивановский, гитарист популярной белорусской группы "Песняры", утонул 24 июня.

О смерти Ивановского 26 июня сообщило агентство БелТА. В ансамбле под управлением Владимира Мулявина Аркадий Ивановский играл с 1996 г. по 2003 год.

Ивановский родился 6 августа 1959 года, в 1981 г. окончил 4 курса Минского радиотехнического института. С 1982 г. выступал в различных коллективах. В 1989 г. стал выпускником Минского института культуры. После ухода из "Песняров" Ивановский работал преподавателем в Институте современных знаний. 

Прощание с музыкантом пройдет в Минске 26 июня. 

Валентина МАЙОРОВА
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