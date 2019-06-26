В столице ограбили звезду "Глухаря"

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Актер Александр Боровиков, снимавшийся в телесериалах "Беспредел", "Глухарь", "Братья по обмену", стал жертвой собственной доверчивости.
По сообщению РЕН ТВ, вечером 22 июня артист пригласил в квартиру в Борисовском проезде мужчину, чтобы накормить его и оказать помощь.
На следующий выяснилось, что из дома пропали мобильные телефоны артиста и его супруги. Артист обратился в полицию, однако злоумышленника пока не нашли.
Боровиков – выпускник Школы-студии МХАТ, снимается в кино с 1988 года.
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