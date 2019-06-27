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Умер известный российский рок-музыкант

Илья Калинников. Кадр youtube.com
Основателю и солисту популярного подмосковного коллектива было 46 лет

Лидер группы "Високосный год" Илья Калинников умер в Москве 25 июня.

"Поэтическая интонация Ильи Калинникова – это голос московского, именно московского интеллигента, пытающегося уберечь в большом городе “тихий огонек” своей души, попросту – остаться человеком", - 

написал 27 июня на своей страничке в Facebook директор коллектива Алексей Кан. 

По его словам, музыкант умер от остановки сердца.

Кан добавил, что всю жизнь Калинников прожил в подмосковном Фрязине. После активных выступлений в нулевые годы, музыкант "свел публичную активность, практически, к нулю, продемонстрировав еще один талант: самостоятельно управлять своим творчеством и своей судьбой".

Главные хиты "Високосного года": "Метро", "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек", "Кино".

Группа была основана в 1990 г., известность получила в конце 90-х, напоминает НСН. В 2000 г. увидел свет первый и единственный альбом коллектива "Который возвращается", мгновенно ставший платиновым, отмечает URA.RU. Песня "Тихий огонек" в 2001 г. стала заглавной темой популярного телесериала "Дальнобойщики", сообщает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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