Загоревшую Лорак лишили пальца на ногах

Неудачная поза артистки породила слухи о хирургической операции

Ани Лорак отдыхает после напряженного графика концертов. Артистка выложила фото, на котором показалась полностью загоревшей. Однако некоторые подписчики обратили внимание на странность кадра.

"А че на левой ноге мизинца нет ((!!",

– удивился один из фанатов. Скорее всего, причиной такого зрительного обмана стала неудачная поза артистки.

Остальные подписчики лишь восхитились безупречным видом Ани. "Тётя,ты зачем школьников совращаешь?)))", "Роскошный загар,красотулечка!", "Очень изящная!!!! :-)", "Вау!!!! Прям бронзовое тело🔥", "Шикарно выглядите, Ани😍восхищаюсь вами!!", "Ох уж эти ноги😌", "Наша КОРОЛЕВА!!!".