Советская актриса умерла в США

Артистка скончалась в возрасте 91 года

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Надежда Илларионовна Чередниченко ушла из жизни 14 июня. Об этом сообщили ее родственники.

В 1949 г. Чередниченко окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, в 1960 г. – класс вокала Музыкально-педагогического института им. Гнесиных.



Кинематографическая карьера актрисы началась в 1946 г., когда она сыграла роль Нины Грековой в фильме Андрея Фролова "Первая перчатка".

Зрителям запомнились ее роли в фильмах Владимира Гончукова "Чемпион мира", Владимира Брауна "Матрос Чижик", военной драме Михаила Винярского "Координаты неизвестны" и многих других.

С 1949 по 1983 гг. актриса служила в Центральной студии киноактера, затем Театре-студии киноактера. Она также много выступала как певица с концертами классического репертуара.

"Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты", -

сообщается 1 июля на сайте Союза кинематографистов России.





