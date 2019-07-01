Разгоряченная Волочкова поерзала по полу и разделась

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Анастасия не только трудится буквально от зари до зари, но и находит время, чтобы поделиться опытом с поклонниками, которые вынуждены молча наблюдать за уроками от прославленной танцовщицы. Общаться с публикой Волочкова по-прежнему не желает.
После грандиозного успеха в Анапе, где Настя поразила воображение зрителей знаменитым шпагатом, она продолжает усердно тренироваться и готовиться к новым выступлениям. Время от времени она пускает подписчиков "за кулисы". В этот раз Волочкова показала, как тренирует растяжку и поддерживает стройное тело в форме.
На видео несравненная балерина усаживается на пол в спортзале, положив одну ногу на скамью, и, немного поерзав, начинает упражнения. Судя по всему, требуют они немалых усилий – разгорячившись, Настя скинула спортивную куртку и продолжила тренировку.
Ранее звезда показала репетицию в цирке, где ее слегка покусали пони.
Юридических оснований для прекращения проекта не существует
Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20