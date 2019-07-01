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Разгоряченная Волочкова поерзала по полу и разделась

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Облаченная в просвечивающие штаны балерина показала специальные упражнения

Анастасия не только трудится буквально от зари до зари, но и находит время, чтобы поделиться опытом с поклонниками, которые вынуждены молча наблюдать за уроками от прославленной танцовщицы. Общаться с публикой Волочкова по-прежнему не желает.

После грандиозного успеха в Анапе, где Настя поразила воображение зрителей знаменитым шпагатом, она продолжает усердно тренироваться и готовиться к новым выступлениям. Время от времени она пускает подписчиков "за кулисы". В этот раз Волочкова показала, как тренирует растяжку и поддерживает стройное тело в форме.

На видео несравненная балерина усаживается на пол в спортзале, положив одну ногу на скамью, и, немного поерзав, начинает упражнения. Судя по всему, требуют они немалых усилий – разгорячившись, Настя скинула спортивную куртку и продолжила тренировку.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее звезда показала репетицию в цирке, где ее слегка покусали пони.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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