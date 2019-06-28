"Как же это прекрасно": Волочкова сделала мужчине "шпагат в лицо"

Балерина показала необычные упражнения

Анастасия Волочкова готовится поразить поклонников и придумывает свой новый спектакль, в котором будут необычные трюки. Чтобы впечатлить зрителей, артистка обратилась за помощью к специалистам, а заодно показала подписчикам в Instagram необычный ролик, в котором продемонстрировала все свои навыки.

"В создании моего нового спектакля мне помогают мои друзья! Кто чем может! До премьеры в Москве немного времени!"

– поделилась своей радостью прекрасная Анастасия.

Волочкова добавила, что с ней работает "король цирка" Гия Эрадзе и его артисты, которые много времени тратят на создание шоу и обучают ее различным трюкам. Балерина на специальных лентах учится крутиться в воздухе и делать шпагаты. Эрадзе, как видно из ролика, не отходит от растянувшей ноги Волочковой, поддерживая ее и хваля за успехи.

"Как же прекрасно это закулисье цирка!" – добавила артистка, которая испугалась пони. Животные слегка укусили находящуюся в полном восторге от них балерину.

Волочкова работает, не покладая рук, и регулярно показывает в соцсети видео с выступлений со всех уголков страны. Да и про шпагаты звезда не забывает и каждый раз удивляет поклонников новой локацией, где она демонстрирует свою идеальную растяжку.