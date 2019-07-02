Брежнева раскрыла правду об отношениях с Меладзе

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Вера Брежнева поделилась со своими поклонниками солнечным видео: в ролике она вместе с супругом Константином Меладзе едет по парку в легком прогулочном автомобильчике.
"Летние флюиды", -
написала певица в своем Instagram.
После чего один из поклонников таланта Брежневой задал удивительный вопрос:
"Вера, простите пожалуйста за нескромный вопрос; а вы давно с Константином любите друг друга?"
На что певица, нимало не смущаясь ответила:
"что вы! Это все для прессы"
Комментарии под постом поражают разнообразием:
"Вера молодец неприхотливая в любви такая....", "вы бы еще спросили сколько зарабатывает и где хранит....", "С детства они вместе", "завтра все паблики "Брежнева заставила Константина улыбаться и создавать видимость счастливой семьи", "или все паблики " Константин все таки вернулся к жене после стольких измен", "От вас исходит счастье красивые и счастливые", "Лучезарная и открытая Вера, скромный, счастливый Константин. Красивая пара", "Иии такие лапочки",
А один из преданных поклонников лаконично написал:
"Верочка будь всегда прекрасна" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
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