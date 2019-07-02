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Брежнева раскрыла правду об отношениях с Меладзе

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певица огорошила смелым заявлением

Вера Брежнева поделилась со своими поклонниками солнечным видео: в ролике она вместе с супругом Константином Меладзе едет по парку в легком прогулочном автомобильчике.

"Летние флюиды", - 

написала певица в своем Instagram.

После чего один из поклонников таланта Брежневой задал удивительный вопрос:

"Вера, простите пожалуйста за нескромный вопрос; а вы давно с Константином любите друг друга?"

На что певица, нимало не смущаясь ответила:

"что вы! Это все для прессы"

Комментарии под постом поражают разнообразием:

"Вера молодец неприхотливая в любви такая....", "вы бы еще спросили сколько зарабатывает и где хранит....", "С детства они вместе", "завтра все паблики "Брежнева заставила Константина улыбаться и создавать видимость счастливой семьи", "или все паблики " Константин все таки вернулся к жене после стольких измен", "От вас исходит счастье красивые и счастливые", "Лучезарная и открытая Вера, скромный, счастливый Константин. Красивая пара", "Иии такие лапочки", 

А один из преданных поклонников лаконично написал:

"Верочка будь всегда прекрасна" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее после кадров в купальнике Брежневой посоветовали прятать грудь и живот.


Валентина МАЙОРОВА
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