"Секс и ничего лишнего": Лобода показала свои "холмы" крупным планом

Звезда сделала "пошлейшее селфи"

Томная Светлана снялась рядом с Мадонной. Сравнение, по мнению некоторых пользователей, вышло не в пользу Лободы.

В своем Instagram певица опубликовала селфи на фоне концертного снимка Мадонны. Кадр с американской суперзвездой она предложила подписать поклонникам: "назови это фото.."

Комментаторы не заставили себя долго упрашивать и разразились креативом. Льстивые названия, впрочем, оставляли не все. Часть творцов, пользуясь случаем, решила поупражняться в остроумии (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Все увидели Мадонну, одна я Распутину?" "Русская Мадонна", "Укрась своё пошлейшее селфи 50-летней Мадонной на фоне", "Четкая Бабца!" "Сэкс и ничего лишнего", "Глава эскорта", "Сиськи", "Губья", "Холмы Светланы)))))"

– написали они.

Ранее Лобода раздразнила любопытство публики снимком с неизвестным мужчиной.