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"Это нормально": Собчак рассвирепела из-за скандала с голым фото

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Молодая мама преподала соотечественникам урок психологии

Ксению Собчак возмутили отзывы подписчиков о снимке ее сына Платона, на котором малыш позирует родительнице спиной с голыми ягодицами на пляже. Телеведущая предположила, что у некоторых людей в головах пусто.

Медиадива поведала, что в комментариях интернет-пользователи писали и о том, что ребенок без одежды может спровоцировать педофилов, и том, что они не хотят смотреть на "голого человека".

"Ребёнку нет и трёх лет, это нормально (!) бегать по пустынному берегу в таком виде, более того – нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице #яжематерей – следите, пожалуйста, за своими детьми",

- взорвалась Собчак.

Она добавила, что педофилов может спровоцировать любая деталь, даже если ребенок будет полностью одет. Телеведущая отметила, что проблема, скорее, в "зрителе", так как ей подобные мысли в голову не приходят. Собчак вспомнила, как на одном из матчей на четвертьфинал женского чемпионата мира по футболу Дэвид Бекхэм поцеловал свою дочь, 7-летнюю Харпер Севен в губы. Звезде это показалось трогательным моментом, однако интернет-пользователи по-разному восприняли этот отцовский жест любви. Многие осудили спортсмена.

"Вы бы почитали работы нормальных педагогов, психологов и терапевтов, насколько детям в таком возрасте важны тактильные ощущения и любовь родителей, проявленная таким образом. Может говно в головах растворится", – добавила Собчак.

Подписчики поддержали телеведущую, отметив, что голые дети не могут вызывать негативные эмоции, ведь сами же в юном возрасте бегали на море без одежды. Однако некоторые интернет-пользователи посчитали, что такие фото должны храниться в семейном альбоме, а не в соцсетях. На сторону Собчак встали и многие знаменитости, в комментариях с нею согласились Алика Смехова, Айза Анохина, Дарья Коновалова, Эвелина Бледанс и другие. 

Полина ИВАНОВА
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