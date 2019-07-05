Все хотят: Галкин показал личную переписку

Шоумен вызвал смятение среди поклонников

Супруг Аллы Борисовны выложил несколько сообщений и фотографию, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики буквально завалили страницу Максима в Instagram комментариями.

Чувство юмора не изменяет Галкину – периодически он веселит публику смешными роликами. Так, например, недавно он "спел" под дождем хит Софии Ротару. В этот раз шоумен опубликовал забавную личную переписку двух дам, уже второй день гуляющую по Сети. Смешную ситуацию с разбитым бампером и "морем" пользователи назвали "взрывом мозга".

Многие признались, что в упор не видят никакого бампера – перед глазами лишь морские волны. Судя по комментариям, практически все поклонники Макса очень хотят в отпуск, вот и мерещится им водный простор. Большая часть публики нашла пост Галкина забавным, однако некоторые добавили ложку дегтя и заявили, что подобный юмор "туповат". (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Туповатый юмор.Сказать нечего", "Взрыв мозга", "Как увидеть бампер?)" "Три года не была на море, но усилием воли заставила себя все таки увидеть бампер", "Хоть кто-то там видит бампер? У меня море. Всё", "Я вижу только море и исключительно его",

– написали подписчики после напряженного разглядывания картинки.