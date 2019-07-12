Артист из "Легенды №17" попал в полицию

Актер устроил дебош в аэропорту

Тимур Ефременков, сыгравший в фильме "Легенда №17" хоккеиста Бориса Михайлова, был доставлен в отделение полиции в Краснодаре. Артиста не пустили в здание воздушной гавани, так как он набросился с бранью и оскорблениями на сотрудников аэропорта.

"Один из пассажиров во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности... Был вызван отряд линейной полиции, который в 02:05 забрал пассажира в отделение", –

рассказал РИА "Новости" представитель аэропорта.

По словам сотрудника воздушной гавани, сотрудники аэропорта вели себя корректно, досмотр проводился в соответствии с законными процедурами.

Однако адвокат артиста Александр Бенкин заявил "Пятому каналу", что актер объяснил ему, что работницы службы безопасности стали "слишком ретиво его досматривать". При этом юрист признал, что Ефременков был "в состоянии легкого алкогольного опьянения".

Тимуру Ефременкову 43 года, он снимался в фильме "Легенда № 17", сериалах "Молодежка" и "Карпов".