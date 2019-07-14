"Мужик со стройки": Гагарину унизили из-за стройного тела

Отдых звезды на Крите взбесил завистников

Жизнерадостная Полина Гагарина, которая наслаждается морем и солнцем, заряжает хорошим настроением и своих поклонников.

Так, недавно она пошутила, будто ее сглазили и живот теперь не втягивается. Так что отныне – только фотки в одежде. Однако, на радость мужской части публики, певица нарушила обещание и опубликовала солнечное фото в ярком купальнике. На снимках артистка стоит в воде, подставив лицо под жаркие лучи. Полина призналась, что даже не хочет возвращаться в Москву, увидев прогноз погоды, и посетовала, что лето не может длиться вечно.

Пост в Instagram почему-то вызвал приступ злобы у некоторых пользователей. То ли позавидовали отдыху за границей, то ли подтянутой фигуре (орфография и пунктуация сохранены).

"Просто жуть!!! Зачем такое тело. Буд-то мужик, который работает на стройке. Не сексуальная вообще", "Сисек нет", – злорадно написали они.

Хамов быстро поставили на место.

"за закрытыми профилями скрываются самые красивые и сексуальные женщины. Они просто боятся ранить нас, простых некрасивых баб, своими идеальными фигурами и безупречностью", – парировала одна из поклонник Гагариной.

