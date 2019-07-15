"Секси": экс-солистка "Серебра" подразнила откровенными кадрами

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Бывшая солистка группы "Серебро" Татьяна Моргунова порадовала своих поклонников пикантными фото.
"Сколько насчитаешь родинок?", -
задала вопрос Татьяна на своей страничке в Instagram, немало озадачив подписчиков.
Те немедленно бросились отвечать своей любимице:
"Я насчитал одну супер сексуальную девушку", "Аппетитные фоточки!!!))", "Люблю эту блондинку", "Ты очень красивая", "Бриллиант", "Ты потрясающе красивааа", "по-моему тут надо явно не родинки считать", "Секси" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Действительно, внимание притягивали явно не родинки блондинки, а ее фигура: певица сняла одежду, оставив минимальный простор воображению.
Кое-кто из подписчиков посоветовал Татьяне не считать родинки: эта примета считается дурной.
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