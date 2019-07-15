"Секси": экс-солистка "Серебра" подразнила откровенными кадрами

Блондинка разделась на камеру

Бывшая солистка группы "Серебро" Татьяна Моргунова порадовала своих поклонников пикантными фото.

"Сколько насчитаешь родинок?", -

задала вопрос Татьяна на своей страничке в Instagram, немало озадачив подписчиков.

Те немедленно бросились отвечать своей любимице:

"Я насчитал одну супер сексуальную девушку", "Аппетитные фоточки!!!))", "Люблю эту блондинку", "Ты очень красивая", "Бриллиант", "Ты потрясающе красивааа", "по-моему тут надо явно не родинки считать", "Секси" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Действительно, внимание притягивали явно не родинки блондинки, а ее фигура: певица сняла одежду, оставив минимальный простор воображению.

Кое-кто из подписчиков посоветовал Татьяне не считать родинки: эта примета считается дурной.