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"Секси": экс-солистка "Серебра" подразнила откровенными кадрами

Татьяна Моргунова. Фото: www.instagram.com/tanyatekis/
Блондинка разделась на камеру

Бывшая солистка группы "Серебро" Татьяна Моргунова порадовала своих поклонников пикантными фото.

"Сколько насчитаешь родинок?", - 

задала вопрос Татьяна на своей страничке в Instagram, немало озадачив подписчиков.

Те немедленно бросились отвечать своей любимице:

"Я насчитал одну супер сексуальную девушку", "Аппетитные фоточки!!!))", "Люблю эту блондинку", "Ты очень красивая", "Бриллиант", "Ты потрясающе красивааа", "по-моему тут надо явно не родинки считать", "Секси" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Действительно, внимание притягивали явно не родинки блондинки, а ее фигура: певица сняла одежду, оставив минимальный простор воображению.

   

Кое-кто из подписчиков посоветовал Татьяне не считать родинки: эта примета считается дурной.

Валентина МАЙОРОВА
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