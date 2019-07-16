"Фигура невероятная": Собчак повесила Лободу на холодильник

Певица вдохновляет теледиву на подвиги

Ксения Собчак продолжает удивлять своих поклонников разнообразными талантами.

"Показала свои кулинарные неспособности и любовь к @lobodaofficial в программе СМАК у Андрея Макаревича;)", -

откровенно написала Ксения на своей страничке в Instagram.

В выложенном в Сети ролике Собчак рассыпалась в комплиментах певице Светлане Лободе и даже спела строчку из ее песни, сделав заодно несколько танцевальных па.

"Лобода у меня висит на холодильнике. Каждый раз, когда я хочу пожрать что-то такого, чего не надо... Ты не понимаешь, какое тело у человека", -

призналась Собчак.

Подписчики Ксении немедленно ее утешили:

"С вашими мозгами, фигура это второстепенное Фигуру можно сделать, а вот с мозгами потяжелее. У Светы видимо их хватило только на то чтобы изуродовать себя такими губами, что прям говорить самой тяжело", "согласна, Лобода вообще не то что можно афишировать))) вульгарная и бездарная", "Хахаха надо тоже фото Лобады на холодильник повесить", "Обожаю Ваш Юмор,Ксюш", "Ты намного лучше силиконовой Лободы! Света красивая от природы, но испортила себя сама этими искусственными губами, скулами и грудями", "Ксения,вы лучше Лободы,уж поверьте!".

Обсудили комментаторы и тот факт, что такие "зубры" российского телевидения, как Собчак и Макаревич, теперь выкладывают свои программы в Сети:

"Тот неловкий момент, когда сбитые летчики с ТВ занимаются взаимовыручкой и пытаются уйти в YouTube", "Наше тв и есть самое настоящее убожество, поэтому все нормальные люди уже давно ушли в интернет, телевидению вообще жить осталось недолго", "да, да, буквально считанные дни остались телевидению. Эрнст в панике. Галкин на грани банкротства", "Согласен! Вчерашний день это все".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.