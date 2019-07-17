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Умер российский актер и режиссер

Артист ушел из жизни в возрасте 79 лет

Во вторник,16 июля, в Москве скончался режиссер Юрий Прохоров.

Об этом 17 июля сообщается на сайте Союза кинематографистов. Прохоров окончил в 1967 году актерское отделение Горьковского театрального училища. С 1967 по 1971 гг.  служил актером в Севастопольском драматическом театре им.Луначарского. В 1971 г. пришел в кино.

В 1971-1972 гг. Прохоров работал ассистентом режиссера и актером на Одесской киностудии. С 1972 г. стал кинорежиссер творческого объединения "Экран", и "Союзтелефильма".

Прохоров работал вторым режиссером над картинами "Здравствуйте, я ваша тетя", "Адам женится на Еве", "Расстанемся – пока хорошие", "Что сказал покойник", "Женщин обижать не рекомендуется" и других.

Прощание с Прохоровым пройдет в пятницу, 19 июля. 

Валентина МАЙОРОВА
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