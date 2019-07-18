Актрису сразили заграничные напасти

Необычным фото поделилась в Сети актриса Алена Хмельницкая. На страничке в Instagram звезда опубликовала свой рентгеновский снимок.

"Не пугайтесь , просто рентген , и по -моему , я хорошенькая ! Гайморит, односторонняя пневмония , кашель, от которого невозможно спать , и все остальные прЭлести с этим связанные ... ", -

поделилась своими неприятностями актриса.

Оказывается, Хмельницкая заболела на отдыхе в Испании – в жару ее продуло кондиционером.

Подписчики Алены написали ей в ответ много теплых слов:

"Вы даже на ренгеновском снимке красивая! Выздоравливайте!", "Хорошенькая, но моргнула", "Во всех ты, душечка, ...проекциях хороша!!!", "Правда хорошенькая", "Самая красивая -– инопланетянка! Аленушка, выздоравливайте".

А Гоша Куценко попросил свою коллегу "состарить" снимок в специальном приложении:

"А попробуй– черепа стареют!?)"

Однако поклонницы сразу же ответили Гоше:

"Алена не может в принципе постареть, всегда молода и очаровательна!!!))))"

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.