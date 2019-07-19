Валерия взорвалась из-за оскорблений после фото в купальнике

Нибиру
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Певица показала стройное тело в бикини и получила в ответ обвинения в пошлости.
Маму троих детей упрекнули в том, что она якобы сильно втягивает живот, позируя для фото. Особо "внимательные" пользователи также заявили, что Валерия прибегла к уколам красоты.
На снимке певица в ярком купальнике сидит на полотенце, скрестив ноги.
"На диком пляже на берегу озера", – раскрыла она свое место отдыха, добавив, что кадр не обработан в фоторедакторах. Однако хейтеры нашли к чему придраться.
"Валерия , когда позируешь так сильно живот втягивать не надо, сильно заметно",
– заявила одна из подписчиц.
Звезда в долгу не осталась: "Может, Вам начать преподавать моделинг, искусство позирования?" – осадила она советчицу.
"А живот зачем так втягивать. Вы и так красотка", "А что с животом?" – вторили другие.
"осталось сделать 2 вещи:сесть на шпагат и приложить на нужные места камешки", – отметила другая завистница, видимо, намекая на знаменитые шпагаты балерины Анастасии Волочковой. Впрочем, Валерия этого сравнения не поняла.
"Что? Так же пОшло? Странное сравнение", - ответила она, на что собеседница признала: "Ну да...есть чуть-чуть".
"Губы наколоты а вообще-то крутая", – нашли пользователи еще один недостаток. Бесцеремонный комментарий вывел артистку из себя.
"Может, вколоть хоть что - то, чтоб таких, как Вы, успокоить?"
– предложила она.
Ранее Валерия рассказала, что Иосифу Пригожину запретили садиться за руль.
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