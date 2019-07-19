Валерия взорвалась из-за оскорблений после фото в купальнике

Звезда сцепилась с хейтерами

Певица показала стройное тело в бикини и получила в ответ обвинения в пошлости.

Маму троих детей упрекнули в том, что она якобы сильно втягивает живот, позируя для фото. Особо "внимательные" пользователи также заявили, что Валерия прибегла к уколам красоты.

На снимке певица в ярком купальнике сидит на полотенце, скрестив ноги.

"На диком пляже на берегу озера", – раскрыла она свое место отдыха, добавив, что кадр не обработан в фоторедакторах. Однако хейтеры нашли к чему придраться.

"Валерия , когда позируешь так сильно живот втягивать не надо, сильно заметно",

– заявила одна из подписчиц.

Звезда в долгу не осталась: "Может, Вам начать преподавать моделинг, искусство позирования?" – осадила она советчицу.

"А живот зачем так втягивать. Вы и так красотка", "А что с животом?" – вторили другие.

"осталось сделать 2 вещи:сесть на шпагат и приложить на нужные места камешки", – отметила другая завистница, видимо, намекая на знаменитые шпагаты балерины Анастасии Волочковой. Впрочем, Валерия этого сравнения не поняла.

"Что? Так же пОшло? Странное сравнение", - ответила она, на что собеседница признала: "Ну да...есть чуть-чуть".

"Губы наколоты а вообще-то крутая", – нашли пользователи еще один недостаток. Бесцеремонный комментарий вывел артистку из себя.

"Может, вколоть хоть что - то, чтоб таких, как Вы, успокоить?"

– предложила она.

Ранее Валерия рассказала, что Иосифу Пригожину запретили садиться за руль.