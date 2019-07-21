Муж Аллы Борисовны показал как проводит время в солнечном городе Латвии

Юморист Максим Галкин показал трогательный коллаж с сыном Гарри с 2017 по 2019-й год. Фанатам снимок артиста понравился. Они отметили, что с годами Галкин стал консервативней и надел "приличные плавки".

"Максим, у вас по фото возраст в обратном направлении идет, все моложе и моложе; "Меняются только плавки; как же повезло Алле с мужем от Бога, а детям-с отцом!; Ну вот, наконец-то плавки приличные одели😂 ", – отметили фолловеры.

Ранее Максим Галкин опубликовал забавный ролик, где его дочь Лиза с серьезным видом рассуждает о похудении. Девочка рассказывает, что сбросила на тренажере целых 11 калорий и показывает, как на ней теперь болтается футболка.