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Умер российский тележурналист

Фото: pixabay.com
Причины трагедии пока неизвестны

Ушел из жизни шеф-редактор телепрограммы "Пусть говорят" Денис Коновалов. Тележурналисту было всего 29 лет.

"Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого", –

говорится в некрологе, опубликованном на сайте Первого канала.

Коновалов родился в Кузбассе. Отслужил в армии, 4 года проработал шахтером, затем увлекся тележурналистикой.

По словам ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, Коновалов легко находил общий язык с абсолютно разными людьми. Он добавил, что для героев передачи смерть журналиста станет личной трагедией.

У Дениса Коновалова остались жена и сын.

Валентина МАЙОРОВА
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