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Ушел из жизни шеф-редактор телепрограммы "Пусть говорят" Денис Коновалов. Тележурналисту было всего 29 лет.
"Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого", –
говорится в некрологе, опубликованном на сайте Первого канала.
Коновалов родился в Кузбассе. Отслужил в армии, 4 года проработал шахтером, затем увлекся тележурналистикой.
По словам ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, Коновалов легко находил общий язык с абсолютно разными людьми. Он добавил, что для героев передачи смерть журналиста станет личной трагедией.
У Дениса Коновалова остались жена и сын.
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