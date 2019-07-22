"В красном - прекрасен!": Басков вызвал у Семенович желание раздеться

Артист поделился с поклонниками ценным советом

Николай Басков порадовал своих почитателей новым роскошным фото, представ перед ними в ярком образе.

"Если сомневаетесь, надевайте красное и вы в центре внимания", -

написал Басков на своей страничке в Instagram.

Ярко-алый концертный костюм золотого голоса России действительно сделал его неотразимым.

"Пошла за красным купальником и на пляж",-

томно написала в ответ прекрасная Анна Семенович.

Другие подписчики поддержали Николая и рассыпались в восторгах:

"Красное не носят, а несут! Феерично!", "Красавчик! И идет тебе очень костюм!", "Ах какой мужчина", "Красный цвет вам оооочень идет", "Коль, тебя не заметить сложно, хоть мешок напяль. Харизма как вторая кожа", "Какой же Вы у нас шикарный мужчина, Николай Викторович!! Просто глаз не оторвать!! Красный Вам очень к лицу!!", "В Красном – Прекрасен!", "Ооо Николай, какой у вас костюм замечательный! Оставайтесь всегда таким же шикарным! Без слов... заглядение"

А Анита Цой написала Николаю:

Отличный совет! Так и сделаю!Спасибо, Коля!", -

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.