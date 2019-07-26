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Американцы нацелились на украинский курорт

Пэрис Хилтон. Фото: www.globallookpress.com
Звезде приглянулся живописный уголок Незалежной

Американская дива, наследница одной из крупнейших в мире сети отелей Пэрис Хилтон собралась купить санаторий в Закарпатской области Украины. Здесь она планирует проводить конкурсы красоты мирового масштаба. 

Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на информированный источник, команда Хилтон уже начала переговоры по приобретению комплекса "Деренивская Купель", который находится в предгорье Карпат в 20 км от Ужгорода.

Ожидается, что договор будет подписан до конца лета. Интерес к Украине у скандальной звезды не случаен. Впервые она побывала в стране весной 2018 года. Хилтон прилетела во Львов на открытие очередного отеля вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился на Украине.

В ноябре пара рассталась, однако идея об инвестировании в украинскую недвижимость, похоже, показалась светской львице заманчивой.

Санаторий, на котоый положила глаз Пэрис, находится в урочище Дереневка, вокруг него разбит дендропарк с богатой коллекцией растений и источниками минеральной воды.

Валентина МАЙОРОВА
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