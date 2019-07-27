Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Чем старше, тем развратнее": голая Королева облачилась в "платье" из пены

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
46-летняя звезда решила отбросить комплексы вместе с одеждой

Водные процедуры певицы обсуждают в Сети.

Наташа Королева разогрела публику свежим снимком. На фото артистка томно лежит в ванне с пеной, целомудренно прикрываясь руками с ярким маникюром.

Казалось бы, после йоги голышом (снимок позже исчез со страницы красотки) пользователям уже нечему было удивляться. Однако страсти разгорелись и вокруг менее откровенного фото. Королеву упрекнули в развратности и предсказуемости. По мнению некоторых комментаторов, звезда готова пойти на все, лишь бы пропиариться. Впрочем, нашлись и те, кому кадр понравился – пену сравнили с платьем, которое окутывает обнаженное тело звезды (орфография и пунктуация сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Ничего пошлого нет! Очень все красиво. Ощущение, в морской пучине....." "Натаха! Сама себе нравишься?" "Эх Наташка, какая же ты предсказуемая. Покажешь сисю или попу или другую часть тела и опа считай рейтинг вырос! Ну чего не сделаешь ради PR?! ))) Кстати, ты в курсе скоро западные звезды будут делать Флешмоб, кто громче всех Пукнет! Вы присоединитесь?!" "Что за желтые тюльпаны на пальцах?" "Как платье в пене", "Вопрос один-зачем это фото тут?" "Наташка чем старше,тем развратнее.."

- высказались пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

В срочном порядке: Молдавия хочет от России дешевый газ

Кишиневу позарез нужно решать проблему доставки топлива в Республику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей