"Чем старше, тем развратнее": голая Королева облачилась в "платье" из пены

46-летняя звезда решила отбросить комплексы вместе с одеждой

Водные процедуры певицы обсуждают в Сети.

Наташа Королева разогрела публику свежим снимком. На фото артистка томно лежит в ванне с пеной, целомудренно прикрываясь руками с ярким маникюром.

Казалось бы, после йоги голышом (снимок позже исчез со страницы красотки) пользователям уже нечему было удивляться. Однако страсти разгорелись и вокруг менее откровенного фото. Королеву упрекнули в развратности и предсказуемости. По мнению некоторых комментаторов, звезда готова пойти на все, лишь бы пропиариться. Впрочем, нашлись и те, кому кадр понравился – пену сравнили с платьем, которое окутывает обнаженное тело звезды (орфография и пунктуация сохранены).

"Ничего пошлого нет! Очень все красиво. Ощущение, в морской пучине....." "Натаха! Сама себе нравишься?" "Эх Наташка, какая же ты предсказуемая. Покажешь сисю или попу или другую часть тела и опа считай рейтинг вырос! Ну чего не сделаешь ради PR?! ))) Кстати, ты в курсе скоро западные звезды будут делать Флешмоб, кто громче всех Пукнет! Вы присоединитесь?!" "Что за желтые тюльпаны на пальцах?" "Как платье в пене", "Вопрос один-зачем это фото тут?" "Наташка чем старше,тем развратнее.."

- высказались пользователи.