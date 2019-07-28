Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Две сестры перевозбудились": Королева оголила грудь на сцене

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица позволила себе рискованный наряд

Выступление звезды на фестивале в Баку едва не окончилось конфузом.

46-летняя Наташа Королева зажгла на "Жаре". Артистка выложила короткое видео, где исполняет один из своих хитов – "Маленькая страна". Все внимание подписчиков было приковано к фигуре певицы, и это неудивительно. Королева появилась перед зрителями в откровенном наряде – коротких шортах и корсетном топе, открывающем пышную грудь. Завершал образ ярко-желтый пиджак.

Прелести Наташи подверглись тщательному осмотру и вызвали бурные обсуждения. Один из пользователей отметил, что грудь у Королевой едва не вывалилась из топа. Другой заявил, что загорать надо голышом, чтобы не оставалось белых мест. Остальные же восхитились прекрасной формой звезды, заявив, что у нее потрясающая фигура (орфография и пунктуация сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Рисковый наряд. Они чуть не выпрыгнули", – написал комментатор. На что Королева ответила с юмором: "О да, мои две сестры перевозбудились от жаркого приема бакинской публики , все норовили посмотреть на всех !!!".

"Наташа, следующий раз загорайте на нудистском пляже, чтоб белы частей тела не было видно в разрезе", "Красотка. Все при вас", "Всё же вот среди всех так называемых звёзд, Наташа, без лести, у твоих ног самые красивые формы. И фигурка отменная. Маленькая аккуратная . нет ни единого изьяна . А ножки .."

– рассыпались подписчики в комплиментах.

Ранее Королева показала "голое" фото в ванне с пеной.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Курилы – это Россия": японцам на фоне визита Медведева посоветовали успокоиться

В Стране восходящего солнца слишком бурно обсуждают прибытие российского премьера

Друг Трампа спасает "Северный поток – 2" от гнева США

Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей