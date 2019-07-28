Певица позволила себе рискованный наряд

Выступление звезды на фестивале в Баку едва не окончилось конфузом.

46-летняя Наташа Королева зажгла на "Жаре". Артистка выложила короткое видео, где исполняет один из своих хитов – "Маленькая страна". Все внимание подписчиков было приковано к фигуре певицы, и это неудивительно. Королева появилась перед зрителями в откровенном наряде – коротких шортах и корсетном топе, открывающем пышную грудь. Завершал образ ярко-желтый пиджак.

Прелести Наташи подверглись тщательному осмотру и вызвали бурные обсуждения. Один из пользователей отметил, что грудь у Королевой едва не вывалилась из топа. Другой заявил, что загорать надо голышом, чтобы не оставалось белых мест. Остальные же восхитились прекрасной формой звезды, заявив, что у нее потрясающая фигура (орфография и пунктуация сохранены).

"Рисковый наряд. Они чуть не выпрыгнули", – написал комментатор. На что Королева ответила с юмором: "О да, мои две сестры перевозбудились от жаркого приема бакинской публики , все норовили посмотреть на всех !!!".

"Наташа, следующий раз загорайте на нудистском пляже, чтоб белы частей тела не было видно в разрезе", "Красотка. Все при вас", "Всё же вот среди всех так называемых звёзд, Наташа, без лести, у твоих ног самые красивые формы. И фигурка отменная. Маленькая аккуратная . нет ни единого изьяна . А ножки .."

– рассыпались подписчики в комплиментах.

Ранее Королева показала "голое" фото в ванне с пеной.