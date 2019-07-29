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Умер известный дирижер России

Артист покинул страну в 80-х годах, но никогда не забывал о Родине

В Нидерландах скончался музыкант Александр Вакульский – пожизненный руководитель Амстердамского симфонического оркестра.

"Его называли самым талантливым российским дирижером современности.  Родился Вакульский 1 января 1949 г. в деревне Косино Иглинского района Башкортостана, учился в Уфимской школе музыкального воспитания... Продолжил он свое музыкальное образование в Ленинградской консерватории... там же окончил аспирантуру", –

сообщается на сайте министерства культуры Башкирии. 

Вакульский был широко известен в России и во многих европейских странах. Наставниками музыканта были такие прославленные дирижеры, как Евгений Мравинский и Фердинанд Лайтнер из Цюриха.

В 1976 году Вакульский уехал из Советского Соза в Нидерланды, где стал главным дирижером Национального молодежного оркестра, а также главным дирижером Амстердамского симфонического оркестра. В 2009 г. он стал Почетным пожизненным руководителем Амстердамского коллектива. Музыкант много гастролировал со своим оркестром, а также выступал с ведущими симфоническими коллективами мира.

Валентина МАЙОРОВА
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