СМИ: Галустян ушел от жены

Агент артиста прокомментировал слухи

СМИ сообщили 29 июля, что популярный шоумен Михаил Галустян разводится с женой Викторией, с которой он прожил в законном браке 12 лет.

В закрытом телеграм-канале появилась информация, что юмориста якобы видели в самолете с другой женщиной. По данным источника, артиста попытались сфотографировать, но он жестко запретил делать снимки.

Супруги Галустян воспитывают двоих детей: восьмилетнюю Эстеллу и семилетнюю Элину, напоминает "ЭГ". Поклонники артиста гадают, действительно ли брак их любимой звезды рассыпается или это всего лишь домыслы.

Всего лишь месяц назад Галустян в Instagram поздравил жену такими трогательными словами:

"Ну как ее можно не любить? Это же просто подарок судьбы".

Возможно, слухи о расставании супругов – всего лишь преувеличение.

Тем временем агент Галустяна Алексей Новацкий заявил "Пятому каналу", что сведения, появившиеся в интернете, не соответствуют действительности.