"Тропикана женщина": горячая Лобода показала спортивное тело

Певица наслаждается отдыхом в теплых краях

Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в модном купальнике около бассейна. Кадр, сделанный снизу, визуально удлинил и без того бесконечные ноги звезды, отчего фанаты пришли в настоящий экстаз.

"Отдых весь день и работа всю ночь",

– подписала снимок Лобода.

Поклонники удивились тому, какие у знаменитости длинные ноги. А спортивная фигура певицы свела с ума сильный пол.

"Вот родилась Светлана с такими ногами, и сиди, комплексуй", "Ноги вау", "Длинноногая и без каблуков", "Тропикана женщина. Горяча и бешена", "Зачем вы такая идеальная", "Самая идеальная фигура", "Лето становится лучше с Вашими фотографиями", "Прекрасней вас я никого не видела, ну как можно быть такой красивой?", "Светлана, не искушайте мужчин своей красотой", "Вот это я понимаю мама двоих детей", "На данный момент у всех мужчин либо слюни текут, либо висят на губе", - восхитились фанаты.