Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Тропикана женщина": горячая Лобода показала спортивное тело

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица наслаждается отдыхом в теплых краях

Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в модном купальнике около бассейна. Кадр, сделанный снизу, визуально удлинил и без того бесконечные ноги звезды, отчего фанаты пришли в настоящий экстаз.

"Отдых весь день и работа всю ночь",

– подписала снимок Лобода.

Поклонники удивились тому, какие у знаменитости длинные ноги. А спортивная фигура певицы свела с ума сильный пол. 

"Вот родилась Светлана с такими ногами, и сиди, комплексуй", "Ноги вау", "Длинноногая и без каблуков", "Тропикана женщина. Горяча и бешена", "Зачем вы такая идеальная", "Самая идеальная фигура", "Лето становится лучше с Вашими фотографиями", "Прекрасней вас я никого не видела, ну как можно быть такой красивой?", "Светлана, не искушайте мужчин своей красотой", "Вот это я понимаю мама двоих детей", "На данный момент у всех мужчин либо слюни текут, либо висят на губе", - восхитились фанаты. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия разместит ракеты ближе к границе США

Недружественные шаги американцев не останутся без ответа

Взрыв в Крыму обрадовал украинцев

Жители Незалежной приготовили поп-корн для обсуждения ЧП

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей