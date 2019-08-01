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"Что за бабуля": постаревшую Утяшеву высмеяли в Сети

Ляйсан Утяшева. Фото: www.globallookpress.com
Почитатели звезды разделились на два лагеря

Ляйсан Утяшева недавно преподнесла поклонникам сногсшибательный сюрприз – звезда покрасилась в блондинку. Новый цвет волос повлек за собой и смену имиджа: теперь Утяшева экспериментирует с цветом.

"Мне кажется, я недооценивала розовый?" - 

кокетливо поинтересовалась Ляйсан на своей страничке в Instagram.

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Надо отметить, что новый образ дивы понравился не всем ее поклонникам.

"Не в обиду, вас этот цвет старит, вам нужен темный цвет волос", "Мозг ломается глядя на нынешний образ. Цвет кожи совсем не сочитается с цветом волос", "Да, это правда, увидела фотку, подумала что за бабуля....", "Не узнала, потеряна индивидуальность, была Ляйсан, а сейчас рядовая блондинка", "Лясь не обижайся-дворняга, а брюнеткой-ПОРОДА", - 

большинство подписчиков не смогли скрыть своего разочарования.

Нашлись, конечно, и такие, кому Утяшева нравится с любым цветом волос:

"Да что вы все пристали со своим мнением... Ляйсан вы прекрасны, очень нежная и свежая", "Ничего цвет волос не старит, это фильтр такой... Ляйсан красавица хоть брюнеткой, хоть блондинкой", "Как же хорошо Вам блондиночкой, очень Вам идет, а с розовой помадой вообще лет на 17 только тянете!"

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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