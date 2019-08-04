"Мумия": раздетая Ковальчук составила конкуренцию Волочковой

Певица отдыхает на море и вовсю веселится

Юлия Ковальчук редко делится кадрами в бикини, однако она решила исправить это и опубликовала в Instagram кадр с пляжа. Артистка позирует, лежа на спине, а на ее животе разложены камешки. Снимок разделил подписчиков звезды на два лагеря.

"Помню как в моём любимом сериале "Секс в большом городе" Саманта разложила на своём теле суши и роллы для любимого и пролежала так, пока они не испортились. А я решила заманивать камешками, но, по-моему, заинтересовало это больше чаек",

– иронично рассказала Ковальчук.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что знаменитость слишком худая.

"Тема сисек раскрыта не полностью", "А где грудь? Неудачное фото", ""Шо за мумия", – заявили злопыхатели.

А многим кадр Ковальчук напомнил снимки Анастасии Волочковой, которая любит обнажится на Мальдивах.

"Мне это Волочкову напомнило", "Практически Волочкова. Только в разы красивее", "Волочкова отдыхает", - отметили поклонники певицы.

Впрочем, восхищенных красотой Ковальчук было не меньше.

"Фигура отпад!", "Красоточка", "Худышка", "Красивая и не тощая на самом деле!" – осыпали комплиментами артистку фанаты.