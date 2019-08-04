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"Мясистая": Каменских эротично изогнулась на яхте

Анастасия Каменских. Фото: www.instagram.com/kamenskux
Певица продолжает наслаждаться отдыхом

Анастасия Каменских плавает на яхте у берегов французской Корсики. Не забывает артистка и делиться яркими кадрами в Instagram из своего путешествия. На этот раз звезда взбудоражила публику сексуальным телом.

"Когда твой день начинается с моря и солнца", – подписала кадр Каменских на итальянском языке.

Фанаты, глядя на певицу в темно-красном купальнике, пришли к мнению, что она поправилась на отдыхе после свадьбы. Некоторые поклонники уверенны, что знаменитость беременна. Впрочем, все сошлись во мнении, что сейчас фигура Каменских – эталон женской красоты.

"Куда там Ким. Здесь всё своё, натурпродукт. Какая аппетитная фигура...", "Поправилась сильно или беременная", "Беременяшка", "О эта фигура шикарная", "Пышка!", "Мясистая", "Да не беременная она, поправился человек, свадьба прошла, отдых, тем более она склонна к полноте", "Сочно", – отметили интернет-пользователи.

Ранее Каменских показала фото с подругой из постели яхты. 

Полина ИВАНОВА
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