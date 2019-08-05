Сябитова в распахнутом халате пожаловалась на выбор

Артистка поведала о мучительной проблеме

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала, что не любит делать выбор.

"Чего не люблю, так это делать выбор. Вот было время, когда выбора не было. Бери, что достала",

– написала артистка на своей странице в Instagram.

При этом свой пост Сябитова сопроводила домашней фотографией. В кадре телеведущая сидит на полу в распахнутом халате вместе с собаками. Актриса не стесняется своего тела и показала едва прикрытую грудь.

Подписчики расхвалили не только внешний вид Сябитовой, но и ее интерьер дома. "Роза, как у вас красиво!!!! Умничка вы!", "Как мило и гармонично. Картина "Дама с собачками", "Секси👌", "Однако, бохато живёте, Розочка ,заслужила", "На этом фото идеально все", "Красивая умная с юмором, Роза счастья Вам! ❤️❤️".