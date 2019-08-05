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Умер основатель ансамбля "Пламя"

Фото: pixabay.com
Композитор являлся автором многих известных песен

На 82-ом году жизни скончался композитор Сергей Березин. Об этом на своей странице в Instagram сообщила поэтесса Лариса Рубальская.

"Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя",

- написала она.

Сергей Березин основал и руководил вокально-инструментальным ансамблем "Пламя". Также он написал тексты популярных песен: "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу" и других. Кроме того, Березин является автором произведений, которые исполняли Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова и многие другие.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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