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СМИ: Гафт попал в реанимацию

Валентин Гафт. Фото: www.globallookpress.com
Народный артист перенес инсульт более недели назад

Состояние Валентина Гафта недавно резко ухудшилось, в результате чего его госпитализировали. Врачи, опасаясь за здоровье мэтра, отправили его в реанимацию. Сейчас состояние артиста стабилизировалось.

Об этом сообщили сразу РЕН ТВ и telegram-канал "112". Как подчеркивает издание "Царьград", официального подтверждения этой информации пока нет. 

Однако жена Гафта – актриса Ольга Остроумова – подтвердила, что он находится на  лечении в московской больнице. "Состояние удовлетворительное, я рядом", – рассказала она "Интерфаксу".

Также супруга заслуженного артиста отметила, что вокруг мужа "хлопочут внимательные врачи". По ее словам, Валентина Иосифовича доставили в больницу неделю назад.

Гафт редко выходит на сцену с тех пор, как в 2017-м был госпитализирован после неудачного падения. У артиста болезнь Паркинсона, которая прогрессирует. В марте 2019-го появилась информация о том, что мэтр оказался на больничной койке, но он ее опроверг. 

Валентин Гафт – актер, режиссер и писатель. Дебютировал в кино в 1956 г. в картине "Убийство на улице Данте". Часто играл в фильмах злодеев. А прославился благодаря работам в лентах  "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Небеса обетованные".

Полина ИВАНОВА
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