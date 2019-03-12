Гафт рассказал о своей госпитализации

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Валентин Гафт уже опроверг информацию о том, что его госпитализировали.
"Да это вранье все! Объясните им. Это все неправда",
- ответил Гафт на вопрос телеграм-канала "360tv". И сказал корреспонденту "Звезды":
"Я неважно себя чувствовал, но я буду играть в спектакле 15-го числа. Это безобразие".
Ранее некоторые СМИ объявили, что актер доставлен в одну из московских больниц три дня назад. Якобы из-за стресса актеру стало плох, у него нарушена речь и заторможена общая моторика.
Врачи проводят обследования и потом хотят отправить звезду театра и кино на отдых в пансионат, сообщал телеканал РЕН ТВ.
В начале нынешнего года стало известно, что здоровье подвело актера. Но он очень скоро собирался вернуться на сцену.
Творчество помогает ему бороться с тяжелым недугом и сохранять оптимизм. Валентин Иосифович мечтает играть в театре до конца жизни, хотя его самочувствие ухудшается, и любой день может стать для него последним.
Много лет Гафт страдает болезнью Паркинсона. К сожалению, она быстро прогрессирует, и актер должен постоянно обращаться к врачам. У него трясутся руки, отказали ноги, из-за чего в последнее время приходится передвигаться в инвалидной коляске. И единственное, что ему еще подчиняется, – это ум.
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