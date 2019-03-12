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Гафт рассказал о своей госпитализации

Валентин Гафт. Фото: www.globallookpress.com
Известие о том, что актер лежит в больнице, - обман

Валентин Гафт уже опроверг информацию о том, что его госпитализировали.  

"Да это вранье все! Объясните им. Это все неправда",

ответил Гафт на вопрос телеграм-канала "360tv". И сказал корреспонденту "Звезды":

"Я неважно себя чувствовал, но я буду играть в спектакле 15-го числа. Это безобразие".

Ранее некоторые СМИ объявили, что актер доставлен в одну из московских больниц три дня назад. Якобы из-за стресса актеру стало плох, у него нарушена речь и заторможена общая моторика.

Врачи проводят обследования и потом хотят отправить звезду театра и кино на отдых в пансионат, сообщал телеканал РЕН ТВ. 

В начале нынешнего года стало известно, что здоровье подвело актера. Но он очень скоро собирался вернуться на сцену.

Творчество помогает ему бороться с тяжелым недугом и сохранять оптимизм. Валентин Иосифович мечтает играть в театре до конца жизни, хотя его самочувствие ухудшается, и любой день может стать для него последним.

Много лет Гафт страдает болезнью Паркинсона. К сожалению, она быстро прогрессирует, и актер должен постоянно обращаться к врачам. У него трясутся руки, отказали ноги, из-за чего в последнее время приходится передвигаться в инвалидной коляске. И единственное, что ему еще подчиняется, – это ум. 

Полина ДОРОЖКИНА
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