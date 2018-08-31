Гафт бьется со смертью

Состояние знаменитого артиста далеко от хорошего

Далеко не юный возраст и тяжелая болезнь сказываются на здоровье, но он держится и продолжает служить искусству. О самочувствии Валентина Иосифовича и о том, что помогает ему выстоять, рассказала "Утру" таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова.

Известно, как развивается болезнь Паркинсона. И очевиден тот факт, что с каждым днем Гафту будет все тяжелее, отметила гадалка.

Актеру придется передвигаться на инвалидной коляске. Он то сможет ходить сам, то нет, сообщила ведунья.

По ее словам, прогрессия в сторону ухудшения есть, но при всем этом у актера очень серьезная мотивация, чтобы работать. Он сам признается, что нужны деньги на лекарства.

И, как человек умный, Валентин Иосифович понимает: если он сейчас перестанет работать, то его состояние будет еще тяжелее, чем сейчас, и тогда качество жизни не улучшить уже совсем никакими способами. Поэтому он цепляется за жизнь, у него невероятная энергия и желание, как можно дольше побыть с нами, пояснила психолог.

Гафт живет, он так и будет выходить на сцену, хоть и с трудом. А также ездить на телевидение. В общем скорой смерти не видно. Артист будет жить и радовать нас еще продолжительное время, заявила таролог.

Если бы на его месте был бы кто-то другой, то он явно бы уже ушел из жизни. Жаль конечно, что ряды талантливых актеров уменьшаются. Но важно помнить одно: это люди старой закалки, они умело цепляются за жизнь и отступать не собираются, заключила Марианна Абравитова.

