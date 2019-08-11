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"Очень вкусная и сладкая": похудевшая Волочкова похвасталась упругим "орехом"

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина посвежела на отдыхе

Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Греции. Артистка делится ярким фотоотчетом в Instagram. На свежем снимке звезду запечатлели во время того, как она делает селфи, лежа в бикини на траве.

"Хотела сделать селфи, но кое-кто застал меня за этим занятием и опередил",

– призналась Волочкова, которая показала свои ягодицы.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Балерина успевает в Греции не только отдыхать, но и демонстрировать свои артистические навыки. Так, на одном из фото Волочкова приподнялась на поручне бассейна, ее поддержал таинственный брюнет. Кадр знаменитость подписала лаконично: "Мне говорят, что я очень вкусная и сладкая... Красиво?". Поклонники Волочковой принялись выражать ей свое восхищение с помощью лайков, ведь комментарии она, по обыкновению, закрыла.

Telegram-канал "Только никому" отметил, что у балерины началась вторая молодость: она, по мнению авторов блога, похорошела и похудела, а еще демонстрирует молодецкий задор. 

Полина ИВАНОВА
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