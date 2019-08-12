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Сексуальная Толкалина развалилась на крымских скалах

Толкалина в прозрачной накидке развалилась на крымских скалах
Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Естественная красота звезды не оставила никого равнодушным

Любовь Толкалина поделилась со своими интернет-друзьями великолепными фотографиями, сделанными в Крыму. На них актриса, одетая в полупрозрачные развевающиеся платья, загадочно улыбается, лежит на камнях и показывает великолепные ножки на фоне заката.

Смелый образ артистки вызвал бурю восторгов, однако одна из поклонниц оставила под постом артистки в Instagram довольно ехидный комментарий:

"Ой, Любочка, я не узнала вас!! Это ,,,к деньгам;)"

Но большинство подписчиков Толкалиной в едином порыве засыпали звезду комплиментами:

"Любовь, вы прекрасны как сама любовь! Никому так не подходит имя как вам!", "Ваша внутренняя красота вся снаружи", "Ну красивая ведь необыкновенно это идет изнутри потому что естественно", "Очень красивая женщина!", "Ножки", "На первом фото Вы неземная", "Ух ты! Удивили! Вам идет))) быть сексуальной)))".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены. Ранее в прозрачном платье засветилась Юлия Барановская.

 

Валентина МАЙОРОВА
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