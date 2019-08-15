Роскошный отдых: вскрылись огромные траты Малахова

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Андрей Малахов недавно вернулся из Франции, где отдыхал на популярном курорте Сен-Тропе.
Вместе с супругой Натальей Шкулевой и сыном Сашей, которому осенью исполнится два года, шоумен жил в великолепном отеле Byblos, где стоимость номера в сутки равна около 225 тыс. руб. в сутки.
По подсчетам "Экспресс-Газеты", телеведущий потратил на свой двухнедельный отдых примерно 4 млн. За такую цену можно купить однокомнатную квартиру на окраине столицы.
Отмечается, что за большие деньги Малахов получил весьма обыкновенный сервис. Вместе с семьей шоумен жил в номере, обставленном в прованском стиле. К услугам гостей были отдельный бассейн с подогревом, спа и несколько ресторанов.
Кстати, вместе с телеведущим и его супругой отдыхала светская львица и кулинар Ника Белоцерковская.
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