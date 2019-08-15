Роскошный отдых: вскрылись огромные траты Малахова

По информации СМИ, шикарный отпуск влетел телеведущему в копеечку

Андрей Малахов недавно вернулся из Франции, где отдыхал на популярном курорте Сен-Тропе.

Вместе с супругой Натальей Шкулевой и сыном Сашей, которому осенью исполнится два года, шоумен жил в великолепном отеле Byblos, где стоимость номера в сутки равна около 225 тыс. руб. в сутки.

По подсчетам "Экспресс-Газеты", телеведущий потратил на свой двухнедельный отдых примерно 4 млн. За такую цену можно купить однокомнатную квартиру на окраине столицы.

Отмечается, что за большие деньги Малахов получил весьма обыкновенный сервис. Вместе с семьей шоумен жил в номере, обставленном в прованском стиле. К услугам гостей были отдельный бассейн с подогревом, спа и несколько ресторанов.

Кстати, вместе с телеведущим и его супругой отдыхала светская львица и кулинар Ника Белоцерковская.