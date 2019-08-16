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Известный актер попал в больницу после наркологической клиники

Известный актер попал в больницу после наркоклиники
Фото: www.globallookpress.com
Александра Числова госпитализировали в Москве

 У артиста может быть пневмония.

По сообщению РЕН ТВ, артист плохо почувствовал себя после того, как прошел курс лечения в наркологической клинике. После выписки у него возникли проблемы с дыханием, медики приняли решение положить Числова в больницу.

Актер снимался во множестве советских и российских кинокартин, его фильмография насчитывает более 100 лент.

Валентина МАЙОРОВА
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