Известный актер попал в больницу после наркологической клиники

Александра Числова госпитализировали в Москве

У артиста может быть пневмония.

По сообщению РЕН ТВ, артист плохо почувствовал себя после того, как прошел курс лечения в наркологической клинике. После выписки у него возникли проблемы с дыханием, медики приняли решение положить Числова в больницу.

Актер снимался во множестве советских и российских кинокартин, его фильмография насчитывает более 100 лент.