Галкин снял свой перец на видео

Шоумен похвастался богатым хозяйством

Супруг Аллы Пугачевой показал владения в Юрмале.

"Начал осваивать огород", – сообщил Максим Галкин на своей странице в Instagram.

Шоумен устроил для любопытствующих целую видеоэкскурсию. Судя по всему, звездная пара взялась за дело всерьез. На участке растут и тыквы, и гранаты, и миндаль.

Северный климат, конечно, дает о себе знать, отметил Галкин. Помидоры и перец приходится выращивать в теплице. Томаты пока довольно хилые, пожаловался шоумен. Зато перец уродился на славу, похвастался новоиспеченный фермер, сняв на видео сочные красные плоды и маленькие зеленые, похожие на патиссоны.

Ранее Галкин насмешил поклонников, выложив шуточное видео, где Алла Пугачева обсуждает с Лаймой Вайкуле предпочтительный возраст мужчин.