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Интимная беседа Баскова и Зеленского вызвала скандал

Интимная беседа Баскова и Зеленского вызвала скандал
Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Россияне сцепились с украинцами

Видео, где "золотой голос" России доверительно общается с лидером Незалежной, вызвало настоящую бурю в Сети.

Николай Басков поделился архивным роликом с одного из концертов, где выступает вместе с украинской певицей Таисией Повалий. Третьим в шуточной сценке стал нынешний президент Украины и бывший комик Владимир Зеленский. На кадрах он интимно нашептывает на ушко сначала певице, а затем то же самое проделывает с Басковым, как бы провоцируя обоих на ссору.

Забавный ролик привел к тому, что в комментариях вспыхнула настоящая война между гражданами двух стран.

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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Россияне обвиняли Зеленского в продолжении политики Петра Порошенко, украинцы яростно защищали гаранта, утверждая, что он "трясет" олигархов и скоро в стране воцарится справедливость и рай для пенсионеров (орфография и пунктуация сохранены).

"Такой милый президент Украины", "чем Зеленский этот милый, что обещал остановить войну и всё делает для того, чтоб эта война продолжалась, продолжает вести политику Порошенко", "я слышала об этой сказке, что Зеленский всех пересажает и народ хорошо заживёт", "Лучше быть хорошим комиком, чем плохим президентом...."

– написали комментаторы.

Ранее жену Зеленского призвали окружить политика женщинами.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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